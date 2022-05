Figueiredo treinando antes do duelo com o Guarani - Daniel Ramalho / C.R. Vasco da Gama

Publicado 23/05/2022 17:01

Rio - O atacante Figueiredo, do Vasco, voltou a treinar junto com o grupo nesta segunda-feira (23), após se reclamar de dores no músculo posterior da coxa esquerda. Com isso, o atleta deve estar a disposição do técnico Zé Ricardo para o duelo contra o Brusque, na próxima quinta-feira (26).

Figueiredo realizou um trabalho tático no CT Moacyr Barbosa, e não se queixou de dores. O atleta esteve em campo por cerca de 30 minutos, quando deixou o gramado para ser preservado, o que já esta nos planos da comissão técnica do Cruzmaltino. A informação é do portal "GE".

No treino, Zé Ricardo optou por priorizar um trabalho de toques rápidos, com marcação sob pressão na saída de bola da equipe adversária. Pressionado, o treinador busca alternativas para tentar melhorar o desempenho de sua equipe na Série B.

Como dito anteriormente, o Vasco da Gama segue sua preparação para o confronto com o Brusque, na próxima quinta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.