Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 23/05/2022 10:30

Rio - Mesmo sem assumir oficialmente a administração do futebol do Vasco, a 777 Partners já tomou conta do noticiário do clube carioca. Após o nome de Rodrigo Caetano surgir como uma possibilidade para assumir um cargo de executivo no Cruzmaltino, a possível contratação de um novo treinador para a vaga de Zé Ricardo vem ganhando espaço também. De acordo com informações do portal "Vascaino.net", Reinaldo Rueda seria uma das opções avaliadas pela empresa norte-americana.

O colombiano, que dirigiu o Flamengo em 2017, deixou a seleção da Colômbia recentemente. De acordo com o site, o treinador agrada bastante aos diretores da companhia norte-americana e preenche os requisitos buscados pela empresa. É um técnico bastante experiente e com bagagem internacional. Além disso, é um profissional que conhece o futebol brasileiro por já ter trabalhado por aqui.

No entanto, segundo o site, Zé Ricardo ainda tem possibilidades de continuar no clube carioca após a oficialização da SAF. Sua manutenção dependeria dos resultados. Caso o clube carioca fique no G-4 da Série B, mesmo que o rendimento dentro do campo não seja dos melhores, o comandante pode ser mantido no cargo.