Publicado 24/05/2022 15:36

Rio - O meia Carlos Palacios está sendo a principal aposta do Vasco na temporada. O chileno fará um mês no clube e ainda passa por trabalho de condicionamento físico, com suplementação e musculação extra, e por isso, ainda não esteve em campo como titular no time do treinador de Zé Ricardo. Contudo, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (24), o jogador se mostrou disposto a começar entre os titulares.

"Tenho melhorado muito a desenvoltura, o peso, a intensidade. Às vezes é difícil começar de fora, porque quando você entra os jogadores estão mais cansados, o nível do jogo está diferente, tem que entrar no mesmo nível. Começar é uma boa para pegar o clima do jogo, o que é importante para melhorar. Qualquer um dos dois eu posso fazer, o importante é sempre ajudar o time", afirmou e completou:

"Estou me exercitando muito bem, o plano que fizeram quando cheguei era para evoluir com o tempo, ganhar minutos no dia a dia, pra depois começar jogando. O Zé que toma a decisão sobre o que ele acha melhor", disse.

Cada vez mais ganhando minutagem de jogo, o atleta já chegou a entrar no lugar de Nenê no meio-campo, o que poderia gerar uma disputa de vaga entre ele e o veterano. Porém, segundo Palacios, o ideal é os dois estarem juntos em campo, por terem características semelhantes.

"Eu acho jogadores como o Nenê, que tem muita qualidade, é muito mais fácil pra mim jogar com ele. Temos muitas coisas semelhantes, mas jogar com ele pra mim seria fácil, pelas características parecidas só olhando ele já sei o que vai fazer.", pontuou.

O jogador chileno terá a oportunidade de atuar na próxima quinta-feira quando o Vasco recebe o Brusque, em São Januário, pela nona rodada da Série B. Em clima de responsabilidade, é possível que o grupo de investidores da 777 Partners esteja neste duelo, e os americanos deram o aval para a compra do atacante, utilizando o dinheiro prévio do investimento feito. Palacios, por sua vez, entende a importância, mas afirma que sua responsabilidade é com o Vasco.

"Minha responsabilidade é total com o Vasco, é importante falar que a 777 deu o aval, mas minha responsabilidade é com o clube, com meus companheiros. Sou muito apaixonado por futebol, também fui torcedor no Chile, e eu sinto que jogar em um São Januário lotado é muito diferente, a torcida nos empurra.", concluiu.