Vasco lança camisa número 1 para a temporada de 2022 - Foto: Bruno N. Soares / Vasco

Publicado 24/05/2022 21:37

Rio - O Vasco anunciou a nova camisa número 1 para a temporada de 2022 nesta terça-feira (24) nas redes sociais. O uniforme na cor preta e faixa branca estará à venda a partir da próxima quinta-feira. A peça foi confeccionada pela Kappa, fornecedora de material esportivo do Cruz-Maltino.

O lançamento contou com Yuri Lara e Andrey Santos como modelos entre os atletas da equipe principal do Vasco. A ex-jogadora Pretinha, atual auxiliar do futebol feminino do Cruz-Maltino, e o ex-atleta Donizete Pantera também pousaram para as fotos.

O Vasco comunicou que os uniformes começarão na próxima quinta-feira (26), na partida contra o Brusque, às 19h, em São Januário, pela nona rodada do Brasileirão da Série B.