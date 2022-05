Rodrigo Caetano - Pedro Souza / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro

Publicado 25/05/2022 12:28

Rio - O executivo Rodrigo Caetano pode estar perto de retornar para o Vasco. De acordo com informações do jornalista Henrique Muzzi, pessoas próximas ao dirigente afirmaram que a oferta do Cruzmaltino balançou e muito o atual diretor executivo do Atlético-MG. O clima seria de despedida em Belo Horizonte.

Oficialmente, a diretoria do Galo afirma que não houve contato do clube carioca por Rodrigo Caetano. No entanto, de acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos", membros da 777 Partners apresentaram para o dirigente o projeto da SAF do Vasco.

O clube carioca ainda vive as últimas semanas do processo de transição para que o futebol seja administrado pela empresa dos Estados Unidos. A 777 Partners deverá assumir o controle em julho. Segundo o jornalista Henrique Muzzi, Rodrigo Caetano só assinaria com o Cruzmaltino nas próximas semanas.

O dirigente é um velho conhecido do futebol carioca. Pelo Vasco, Rodrigo Caetano participou da reconstrução do Cruzmaltino no primeiro rebaixamento para a Série B. Ele ficou no clube de 2009 a 2011, sendo campeão da Copa do Brasil. Ele passou por Flamengo e Fluminense e está no Galo desde o começo do ano passado.