Depois de cumprirem suspensão, os meio-campistas Yuri Lara e Nenê estarão de volta ao time titular do Vasco para a partida de hoje contra o Brusque às 19h, em São Januário, pela nona rodada da Série B. Todos os ingressos já foram vendidos e a previsão é que a Colina esteja lotada, com mais de 20 mil torcedores presentes.

Sem o dois de seus principais atletas na temporada, o camisa 10 Nenê e o pitbull Yuri, o Vasco ficou apenas no 0 a 0, contra o Guarani, em Manaus, na semana passada. Uma das principais críticas realizadas ao time na partida foi a falta de intensidade e criação, setores em que a dupla que está de volta age de forma impactante. Yuri é quarto maior ladrão de bolas da Série B e Nenê é o terceiro em passes importantes por jogo, de acordo com dados do site Sofascore. A tendência é que os dois voltem ao time titular, dando uma melhor liga no meio de campo.

O Cruzmaltino ainda terá as ausências do lateral-direito Gabriel Dias, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na última partida, e do meia Juninho, que voltou a sentir dores na coxa esquerda nesta semana. Weverton deve ser o substituto na lateral e Andrey Santos deve fechar a trinca de meais com Yuri e Nenê.

O Vasco, em quarto lugar, precisa vencer para se manter no G-4 e continuar invicto na competição. Como mandante, o Gigante da Colina venceu três jogos e empatou um, tendo sofrido apena um gol dentro de São Januário. O clube quer continuar fazendo valer a melhor da defesa da competição e a força de sua torcida empurrando o time, em mais um dia de estádio lotado.