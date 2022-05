Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/05/2022 20:02

Rio - O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca, instalou nesta quarta-feira (25) a comissão especial para analisar a futura proposta vinculante da 777 Partners para a compra da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Cruz-Maltino. A função do grupo é dar parecer sobre aprovação ou não da oferta da empresa norte-americana.

A comissão especial, que será presidida por Roberto Duque Estrada, 2º VP Geral do Vasco, terão uma reunião nesta sexta-feira com os executivos da 777 Partners.

"A Comissão está formada e já na próxima sexta-feira daremos início aos encontros. A primeira reunião será com os representantes da 777 Partners e, em seguida, iremos debater uma proposta de trabalho em cima da matéria que está na pauta", disse Roberto Duque Estrada ao site oficial do Vasco.

"É um trabalho de importância ímpar para o clube. Certamente a decisão mais difícil desde sua fundação. Não tenho dúvidas de que os membros da Comissão estão à altura do desafio e vão realizar um excelente trabalho, mais que isso, estarão pautados exclusivamente pelo sentimento de amor pelo Vasco que habita em cada um de nós", completou.



Além de analisar a futura proposta vinculante da 777 Partners, que ainda não foi encaminhada, o Conselho Fiscal e o Conselho de Beneméritos deverão emitir seus pareceres antes do rito interno de aprovação prosseguir, com votações no CD e na Assembleia Geral.