Torcida do Vasco vem comparecendo em maior número nos últimos jogos em São JanuárioFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 26/05/2022 12:05

Rio - Os torcedores vascaínos não vão deixar um espaço vazio em São Januário nesta quinta-feira, às 19h, em partida do Vasco contra o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com a parcial de ingressos vendidos, divulgada nesta manhã pelo clube, já foram emitidos 21 mil, com apenas bilhetes de lote extra disponíveis.

Mais do que tudo, a torcida vem apoiado o Cruzmaltino em busca do acesso à Série A no próximo ano. Em quarto lugar na competição, com 14 pontos, o clube tenta se manter no G-4 e se aproximar do líder Cruzeiro, que possui 19 após oito rodadas.

Dessa forma e com a subida do time na tabela, os números de torcedores nas arquibancadas vem aumentando a cada jogo. Na partida diante do Ponte Preta foram 9.165 torcedores, com aumento para 16.097 no duelo com o CSA, e chegou a 19.692 presentes na vitória sobre o Bahia que levou o time ao quarto colocado da Série B.