Joshua Wander, da 777 Partners, ao lado de Roberto DinamiteRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 26/05/2022 10:30

Rio - A 777 Partners ainda não assumiu o controle do futebol do Vasco, mas já começou a desempenhar algumas funções que poderão impactar diretamente no clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a empresa norte-americana enviou um analista de futebol pela América do Sul para pinçar possíveis reforços para o Cruzmaltino.

O nome do profissional é Witor Bastos, Coordenador de Inteligência do Futebol do Vasco. Ele passou por Argentina e também pelo Uruguai para analisar nomes para o clube carioca. A 777 Partners deverá assumir o controle do futebol do clube carioca nas próximas semanas.

Além do envio do profissional, a empresa norte-americana teria entrado em contato com Rodrigo Caetano, diretor executivo do Atlético-MG e feito uma proposta para que o dirigente retorne ao clube carioca para assumir uma função no futebol cruzmaltino.