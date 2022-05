Rodrigo Caetano - Pedro Souza / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro

Rodrigo CaetanoPedro Souza / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro

Publicado 26/05/2022 15:30

Rio - O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano jogou um balde de água fria na confiança dos torcedores vascaínos que acreditam que o dirigente poderá retornar ao Cruzmaltino com a chegada da 777 Partners. Ele negou ter recebido qualquer oferta do clube carioca.

"Não tive nenhum convite do Vasco e da 777 Partners. Eu não vou abrir conversa com outro clube e pretendo cumprir meu contrato aqui no Galo", afirmou em entrevista ao podcast do Superesportes.

O clube carioca ainda vive as últimas semanas do processo de transição para que o futebol seja administrado pela empresa dos Estados Unidos. A 777 Partners deverá assumir o controle em julho. O nome de Rodrigo Caetano seria visto com bons olhos pelo grupo.

O dirigente é um velho conhecido do futebol carioca. Pelo Vasco, Rodrigo Caetano participou da reconstrução do Cruzmaltino no primeiro rebaixamento para a Série B. Ele ficou no clube de 2009 a 2011, sendo campeão da Copa do Brasil. Ele passou por Flamengo e Fluminense e está no Galo desde o começo do ano passado.