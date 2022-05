Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners se reuniram na tarde desta quinta-feira - Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 26/05/2022 16:29

Com a chegada dos representantes da 777 Partners ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, a diretoria do Vasco tem uma série de reuniões para que finalmente o grupo americano finalize a diligência e envie a proposta de compra de 70% da SAF do clube. O diretor-geral, Juan Arciniegas, o chefe de operação do futebol, Nicolas Maya e o assessor de investimentos, Sampson Ngo, retornarão para os Estados Unidos na sexta, segundo a programação.

Eles também estarão presentes na partida desta quinta-feira às 20h, entre Vasco e Brusque, em São Januário, pela Série B. Nesta tarde, eles se encontraram com o primeiro vice do clube, Carlos Roberto Osório, o segundo, Roberto Duque Estrada, o vice jurídico, José Cândido Bulhões, e o de finanças, Adriano Mendes, além do diretor-executivo, Luiz Mello.



Apesar da expectativa positiva para que tudo seja finalizado nesta sexta-feira, não deve ocorrer nenhuma assinatura de acordo nesta passagem dos representantes da 777 Partners. Ainda há trâmites burocráticos a finalizar. Na sexta, eles se reunirão com a comissão do Conselho Deliberativo, composta por 15 conselheiros, que analisará a oferta dos americanos.



Essa comissão dará um parecer sobre a venda, que terá de passar por votação no Conselho Deliberativo e numa Assembleia Geral dos sócios.