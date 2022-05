Nenê marcou dois gols na vitória do Vasco contra o Brusque - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 26/05/2022 20:54

Rio - O Vasco conseguiu sua quarta vitória seguida na Série B do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, o Cruzmaltino venceu o Brusque por 2 a 0, em São Januário, que teve casa cheia novamente e contou com mais de 18 mil torcedores, e segue invicto na competição. Nenê, em noite inspirada, marcou os dois gols da equipe de Zé Ricardo. Com a vitória, o time da Colina dormirá na vice-liderança da Série B, com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado nesta rodada pelo Bahia, que entra em campo nesta sexta-feira, contra a Tombense.

Logo de cara, a torcida vascaína que lotava São Januário levou um susto ao ver o Brusque quase abrir o placar. Com apenas dois minutos de jogo, Toty fez boa jogada pela direita e encontrou Júnior Todinho na área, mas o goleiro Thiago Rodrigues salvou o Vasco de sair em desvantagem no início da partida.

Ao longo de toda primeira etapa, o Brusque foi melhor e teve o domínio das ações, se arriscando mais no ataque. A melhor chance aconteceu aos 32 minutos, quando Thiago Rodrigues deu rebote no cruzamento de Airton e a bola sobrou para Alex Sandro, que bateu para fora e por muito pouco não marcou para os visitantes.

O Vasco, mesmo embalado por sua torcida, deixou a desejar no primeiro tempo por esbarrar em suas deficiências técnicas e na lentidão na transição do meio para o ataque. O Cruzmaltino demorou, mas conseguiu chegou com perigo e abrir o placar, mesmo sem jogar bem. Aos 40 minutos, Pec levantou bola na área, Raniel tocou de cabeça e Nenê, quase sem ângulo, bateu cruzado para abrir o placar.

O papo no vestiário com o técnico Zé Ricardo parece ter surtido efeito e o Vasco voltou mais agressivo para o segundo tempo. Já nos primeiros minutos, o time teve boas chances com Gabriel Pec e Nenê, mas não conseguiu marcar. Porém, o camisa 10 estava em noite inspirada e não demorou para balançar as redes novamente. Aos 17 minutos, o meia recebeu linda bola de Getúlio na entrada da área e marcou o segundo dele e do Vasco na partida. A arbitragem chegou a marcar impedimento no início da jogada, mas voltou atrás após interferência do VAR.

Com vantagem maior no placar, o Vasco passou a ocupar ainda mais o campo de ataque, enquanto o Brusque teve dificuldades para sair pro jogo. O time catarinense não teve muitas chances para marcar no segundo tempo. A melhor delas aconteceu já aos 39 minutos, quando Jailson recebeu na área, mas bateu mal, e o placar terminou em 2 a 0 para o time carioca.

Agora, o Vasco terá uma semana livre para se preparar para o próximo compromisso. O Cruzmaltino volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h, contra o Grêmio, em São Januário.

VASCO X BRUSQUE

Local: São Januário (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

VASCO: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Zé Gabriel), Andrey Santos (Matheus Barbosa) e Nenê; Gabriel Pec, Raniel (Getúlio) (Jhon Sánchez) e Carlos Palacios (Figueiredo). Técnico: Zé Ricardo.

BRUSQUE: Jordan, Pará (Jailson), Bruno Aguiar, Wallace Reis e Airton (Kaio Nunes); Zé Mateus (Luiz Antônio), Rodolfo Potiguar, Toty e Alex Ruan; Júnior Todinho (Álvaro) e Alex Sandro. Técnico: Luan Carlos.

Gols: Nenê (40' do 1ºT e 17' do 2ºT)

Cartões amarelos: BRU: Pará, Wallace Reis, Airton e Toty; VAS: Nenê