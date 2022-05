Nenê fez os dois gols na vitória do Vasco sobre o Brusque em São Januário, pela Série B - Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 27/05/2022 11:39

A quarta vitória seguida do Vasco em São Januário pela Série B teve Nenê como grande destaque. Principal nome do time, o meia de 40 anos fez os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Brusque e encerrou jejum de 13 jogos. Ele minimizou voltar a balançar redes e preferiu celebrar o importante resultado, que garantiu o Gigante da Colina no G-4 por mais uma rodada.

"Por que alívio? Assistência para mim vale como gol", afirmou Nenê, que admitiu altos e baixos dele e do time, mas vê evolução:



"É claro que nem sempre as coisas ocorrem da maneira que a gente quer. Sabia que teríamos um início complicado. É um time novo e falava que precisava ter paciência, que o time ia entrosar, pegar ritmo de jogo. Aos poucos estamos voltando a ter confiança".



Nenê não balançava redes desde 17 de fevereiro, quando o Vasco venceu o Bangu por 2 a 0 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. No período, o meia deu três assistências diretas para os companheiros. Mas voltar a fazer gols veio num momento importante.



"Nosso objetivo é nos manter no G-4, essa é a minha ideia. Sempre vou dar a vida pelo Vasco, em todos os momentos. E fui coroado com os gols", completou.