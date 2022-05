Jorge Salgado, presidente do Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Jorge Salgado, presidente do VascoFoto: Reprodução/VascoTV

Publicado 27/05/2022 16:30

Rio - A vitória sobre o Brusque em São Januário consolidou o Vasco no G-4 da Série B e alegrou o presidente Jorge Salgado. Em publicação por meio do Twitter, o dirigente comemorou o resultado positivo em casa e a invencibilidade da equipe de Zé Ricardo na competição.

"Uma vitória para consolidar o time no G-4. Um trabalho que está sendo bem feito e estruturado por todo o departamento de futebol. Os resultados começam a aparecer e isso se reflete na linda festa da torcida, que voltou a lotar São Januário. Parabéns a todos!", afirmou.

Jorge Salgado é um dos defensores do trabalho de Zé Ricardo e recebeu muita pressão nas últimas semanas para uma mudança no comando técnico do clube. Apesar das críticas, o Vasco é o único invicto no torneio com noves jogos, sendo quatro vitórias e cinco empates.