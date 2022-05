Estádio do Café - Divulgação

Estádio do CaféDivulgação

Publicado 27/05/2022 16:55

Rio - A CBF anunciou, na tarde desta sexta-feira, que alterou o dia e horário da partida entre Londrina e Vasco, pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. Agora, o confronto acontecerá no dia 18 de julho, um sábado, às 16h, no Estádio do Café.

Inicialmente, o jogo estava marcado para o dia 17, sexta-feira, às 21h, no mesmo local. No entanto, o Londrina, mandante da partida, pediu à CBF que alterasse a data e horário do duelo e teve sua solicitação atendida.

O Londrina também chegou a pedir a mudança de local para o Estádio Kléber Andade, em Cariacica, por conta de uma proposta feita por empresário, mas voltou atrás e decidiu manter o jogo no Estádio do Café. Mesmo se o time paranaense não voltasse atrás, a CBF já havia decidido não permitir a troca.