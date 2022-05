Reunião envolvendo dirigentes do Vasco da Gama e membros da 777 Partners - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 27/05/2022 19:19

Rio - Dirigentes do Vasco se reuniram com membros da 777 Partners nesta sexta-feira (27), no complexo de São Januário, para acertar os últimos detalhes da venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Agora, restam trâmites burocráticos obrigatórios em negociações internacionais para que a venda se concretize.

Estiveram representando o Vasco na reunião: O CEO Luiz Mello, Primeiro Vice-Presidente Carlos Roberto Osório, Segundo Vice-Presidente Roberto Duque Estrada, Vice-Presidente de Finanças Adriano Mendes, e o Vice-Presidente Jurídico José Cândido Bulhões.

Pelo lado da 777 Partners, estiveram presentes: O diretor-geral Juan Arciniegas, o chefe de operações do futebol Nicolas Maya, e o assessor de investimentos Sampson Ngo.

O grupo também chegou a se reunir com a comissão que irá analisar a oferta da empresa americana, composta por 15 conselheiros, e presidida pelo segundo Vice-Presidente geral do Vasco da Gama, Roberto Duque Estrada, que já estava na reunião.

O presidente do clube, Jorge Salgado falou sobre o processo de venda da SAF, e disse que o clube tenta ser o mais transparente possível.

"Todos dentro do Vasco estão trabalhando incansavelmente para que todo o processo tenha o máximo de transparência e segurança. Nosso objetivo é garantir que o nosso clube volte a ser protagonista no futebol brasileiro e Sul-Americano no prazo mais curto possível", disse o presidente em entrevista ao site oficial do Vasco.



Agora, a comissão vai se posicionar, dizendo ser a favor ou não, da venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol ao grupo americano. Caso aprovada, a oferta ainda será votada em mais duas instâncias: no Conselho Deliberativo e em uma Assembleia Geral pelos associados.