Rodrigo Caetano - Pedro Souza / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro

Publicado 30/05/2022 11:30

Rio - Após Rodrigo Caetano negar ter recebido uma proposta da 777 Partners para assumir uma cargo no futebol do Vasco, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, se disse confiante na permanência do dirigente do clube mineiro.

"Temos contrato com ele até o fim do ano. Eu tenho 100% de certeza que ele não rompe esse contrato, pelo que conheço dele. Tenho confiança que ele não sai", afirmou em entrevista ao jornalista André Hernan.

Rodrigo Caetano chegou ao Atlético-MG no começo do ano passado e participou da montagem do elenco campeão do Estadual, da Copa do Brasil e do Brasileirão. Sérgio Coelho afirmou que deseja renovar o contrato com o dirigente.

"Intenção nossa é de renovar com ele, acredito que ele também queira renovar. A gente combina muito trabalhando juntos, dou total liberdade para ele tocar o futebol do Galo, no dia a dia ele resolve 100% na Cidade do Galo, nas viagens. Uma parceria muito forte", disse.