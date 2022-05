Torcida do Vasco vem comparecendo em maior número nos últimos jogos em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Torcida do Vasco vem comparecendo em maior número nos últimos jogos em São JanuárioFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 29/05/2022 13:28

Com quatro vitórias seguidas em São Januário, o Vasco terá mais uma vez um caldeirão como trunfo para o duelo contra o Grêmio, quinta-feira às 20h, pela Série B. Afinal, os torcedores já compraram mais de 22 mil ingressos e encherão o estádio pela quarta vez nos últimos quatro jogos.



Desde o início da caminhada pelo retorno à elite do futebol brasileiro, os vascaínos abraçaram o time. Na estreia contra o Vila Nova, 17.251 pessoas foram apoiar no empate em 1 a 1. Entretanto, o desempenho ruim no início, com três empates seguidos, afastou os torcedores contra a Ponte Preta, na quarta rodada: 9.165 presentes viram o 1 a 0.



Entretanto, com o Vasco jogando mal e precisando das vitórias, os torcedores resolveram dar um reforço ao time em São Januário a partir do jogo contra o CSA. E deu certo. Com 16.097 pessoas, vitória por 1 a 0. Desde então o número de presentes só aumentou no estádio.



Foram 19.692 vascaínos no 1 a 0 sobre o Bahia, que levou o Vasco ao G-4 da Série B, e 18.452 no 2 a 0 sobre o Brusque. Agora, a expectativa é de mais de 22 mil pessoas para tentar se firmar de vez entre os quatro primeiros.