Pec celebra vitória do Vasco e exalta torcida cruz-maltina - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 30/05/2022 15:50

Rio - Assim como em outros jogos neste início de Série B, o Vasco vai contar novamente com São Januário praticamente lotado para o duelo contra o Grêmio. Para a partida da próxima quinta-feira (2/6), válida pela 10ª rodada, contra o Tricolor Gaúcho, todos os 22 mil ingressos disponibilizados foram comercializados.

Com grande presença de público nas primeiras rodadas, o Vasco já ultrapassou a marca de temporadas anteriores na Série B. Em 2009, 2014, 2016 e 2021, a média de torcedores não passou de 10 mil pessoas. Em 2022, essa marca já ultrapassa os 15 mil cruzmaltinos por jogo.

A torcida realmente tem sido o 12º jogador do Vasco. Dos cinco jogos em casa, o Vasco venceu quatro deles e empatou um, logo na estreia da competição, com o Vila Nova. As partidas na Colina Histórica também estão servindo para alavancar o programa de sócio-torcedor do clube, já que está cada vez mais difícil para o chamado 'público geral' conseguir bilhetes para as partidas com mando de campo.

Para o duelo com o Grêmio, mais uma vez é esperado grande número de associados nas arquibancadas de São Januário. Após a vitória pro 2 a 0 contra o Brusque, se intensificou o movimento por lotação máxima da casa vascaína em um dos confrontos mais aguardados desta Série B.

Veja o público dos primeiros jogos do Vasco em São Januário:

Vasco 1 x 1 Vila Nova – 16.621

Vasco 1 x 0 Ponte Preta – 8.769

Vasco 1 x 0 CSA – 15.447

Vasco 1 x 0 Bahia – 19.272

Vasco 2 x 0 Brusque – 18.242