Nicolás Marichal - Divulgação / Nacional

Publicado 30/05/2022 15:40

Rio - A principal contratação do Vasco para a temporada de 2022 foi o chileno Carlos Palacios, que nasceu no Chile e pertencia ao Internacional. E de acordo com informações da "ESPN", o Cruzmaltino segue atendo a nomes do mercado sul-americano e outros reforços poderão chegar ao Cruzmaltino no segundo semestre.

Segundo o jornalista Sebas Giovanelli, o clube carioca enviou representantes para o Uruguai para analisar a dupla Nicolás Marichal e Franco Fagúndez, que defendem o Nacional. Os dois atletas estariam na mira para reforçar o Vasco na atual temporada.

Os dois jogadores seriam possíveis reforços com o mesmo perfil de Palacios, jovens que vem mostrando potencial no futebol da América do Sul. Nicolás Marichal tem 21 anos e atua como zagueiro. O jovem vem sendo titular da equipe e na temporada atual jogou em 19 partidas pelo clube uruguaio e não fez nenhum gol.

Já Franco Fagúndez, também de 21 anos, é atacante. Considerado uma grande promessa, o jovem ainda é opção no banco de reservas do Nacional. Em 13 partidas na temporada, Franco deixou a sua marca em quatro oportunidades, a última no jogo contra o Bragantino pela fase de grupos da Libertadores.