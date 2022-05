Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Zé RicardoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 30/05/2022 16:11

Rio - O técnico Zé Ricardo deve fazer mudanças no time do Vasco para a partida contra o Grêmio, na próxima quinta-feira, em São Januário. De acordo com o site "GE", na reapresentação desta segunda, o treinador escalou Getúlio e Figueiredo entre os titulares e optou por sacar Raniel e Palacios do time.

Ainda não dá para cravar, mas a tendência é que a dupla seja mesmo titular contra o Grêmio. Na parte do treino a que a imprensa teve acesso, Zé Ricardo dividiu a equipe em três e comandou uma atividade em campo reduzido.

Para o jogo contra o Grêmio, Zé poderá contar com o retorno do lateral Gabriel Dias. O jogador não pôde atuar contra o Brusque por conta do terceiro cartão amarelo.

Sendo assim, o provável Vasco para o jogo da próxima quinta tem Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri, Andrey, Nenê; Figueiredo, Pec e Getúlio.