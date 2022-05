Honraria Pai Santana - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 31/05/2022 14:57

Rio - Enquanto o técnico Zé Ricardo segue na preparação da equipe do Vasco da Gama para o duelo contra o Grêmio, na próxima quinta-feira (2), a diretoria prepara uma grande homenagem a onze personalidades negras, que receberão a medalha "Pai Santana", uma honraria à luta antirracista, em homenagem ao histórico massagista do Cruzmaltino.



No pré-jogo do duelo contra o Tricolor Gaúcho, treze personalidades serão homenageadas. Entre elas, estão grandes nomes do mundo do futebol como o ex-goleiro Aranha e o treinador do Grêmio, Roger Machado.

Pai Santana foi um dos profissionais mais folclóricos da história do Vasco. O massagista, que morreu no final de 2011, chegou a trabalhar com diversas gerações de craques do clube, como Roberto Dinamite, Edmundo e Romário. Até hoje, ele tem seu nome cantado pela torcida nas arquibancadas de São Januário.

Confira a lista das personalidades que serão homenageadas antes do duelo entre Vasco da Gama e Grêmio:

Roger Machado, técnico do Grêmio.



Aranha, ex-goleiro.



Taís Araújo, atriz.



Celso Athayde, sociólogo.



Emicida, cantor e compositor.



Fatou Ndiaye, estudante.



Flávia Oliveira, jornalista.



Frei David, religioso e educador.



Mano Brown, cantor e compositor.



Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.



Professor Júnior, historiador.



Kleber Lucas Costa, pastor, cantor, compositor e historiador.



Rafael Santos, fundador do Afroreggae.