Don DransfieldReprodução

Publicado 31/05/2022 12:37

Rio - Prestes a adquirir 70% da SAF do Vasco, a 777 Partners fechou a contratação de Don Dransfield para ser chefe mundial de futebol da empresa. O profissional esteve à frente do grupo City nos últimos 12 anos. As informações são do site "GE".

A notícia chegou ao Vasco na última semana, quando executivos da empresa estiveram no Rio de Janeiro. Don Dransfield ficará sediado em Londres e terá uma visão geral para os clubes da 777. Além do Vasco, os americanos já são donos do Genoa (Itália) e Standard Liege (Bélgica), estão perto de comprar o Red Stars (França) e possuem uma porcentagem do Sevilla (Espanha). O executivo trabalhará diretamente com Josh Wander (sócio-fundador) e Juan Arciniegas (diretor-geral).

"É uma grande notícia. Mostra o compromisso da 777 em investir no futebol com profissionais de primeiro gabarito. Uma visão estratégica de longo prazo que visa o crescimento e fortalecimento do grupo no futebol. É um privilégio ter uma pessoa como Don dentro desse projeto, que esperamos que o Vasco venha fazer parte", disse Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral do Vasco, ao "GE".

Vasco e 777 estão na fase final do processo para a venda de 70% da SAF. A expectativa é que o processo seja concluído até julho.