Zé Ricardo projeta partida do Vasco contra o Grêmio pela Série BFoto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 01/06/2022 15:22

Rio - Apesar da boa fase do Vasco no Brasileirão da Série B, Zé Ricardo prevê uma partida difícil contra o Grêmio, nesta quinta-feira (2), às 20h, em São Januário, pela décima rodada da competição. Em entrevista coletiva nesta quarta, o treinador saiu em defesa de Roger Machado, que pode ser demitido em caso de derrota para o Cruz-Maltino. Na ocasião, o técnico pediu uma mudança de mentalidade no futebol brasileiro.

"O momento de pegar o Grêmio talvez seja o pior possível. Sabemos a camisa pesada que eles têm, querem mudar essa situação. O Vasco até pouco tempo atrás passava por esse mesmo momento. Hoje estamos buscando uma posição que buscamos estar na competição, principalmente no final. Máximo respeito ao adversário, máximo respeito ao jogo. Uma grande partida, grande desafio. Espero que possamos ter um bom desempenho em casa", afirma Zé Ricardo.

"Precisamos realmente, como comunidade de futebol, mudar a chave e a mentalidade. Precisamos entender que todo trabalho precisa de um tempo para madurar. Invariavelmente os trabalhos com tempo acabam colhendo os melhores frutos. Temos uma realidade diferente da do Grêmio, diferente de outras equipes. Lógico que estamos buscando diariamente evoluir e crescer", completou.

Na tabela da Série B, o Vasco ocupa a vice-liderança e soma 17 pontos, 5 atrás do líder Cruzeiro, com 22, que enfrenta o Operário, às 21h30, na sexta-feira (3). Enquanto isso, o Grêmio está na quinta colocação com 13 pontos e tenta a vitória para entrar no G4 e diminuir a pressão de Roger Machado.