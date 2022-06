Vasco conquistou a Taça Guanabara Sub-20 de maneira invicta - Divulgação/Vasco

Publicado 01/06/2022 15:59

Invicto, o Vasco conquistou nesta quarta-feira a Taça Guanabara Sub-20 com o empate em 0 a 0 com o Bangu, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O resultado era o necessário para o Cruz-Maltino abrir quatro pontos de vantagem para o Fluminense e garantir o título do primeiro turno do Campeonato Carioca da categoria.



Em 11 rodadas, o time conquistou sete vitórias e quatro empates. Agora, o Vasco agora aguarda os outros resultados da última rodada para saber quem será o adversários das quartas de final. As datas ainda serão divulgadas pela Ferj.



Antes de seguir na luta pelo título do Carioca Sub-20, o Vasco joga no próximo domingo (4), às 10h, contra o Atlético-GO, no CT do Dragão, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Será a estreia na competição deste ano. Os Meninos da Colina estão no Grupo B.