Thiago Rodrigues - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 01/06/2022 16:00

Rio - O Vasco vive um grande momento na Série B, único invicto da competição, a equipe carioca ocupa no momento a segunda colocação na tabela. Um dos destaques da equipe, o goleiro Thiago Rodrigues fez muitos elogios ao técnico Zé Ricardo, que após ser muito pressionado, vive um momento de maior calmaria no comando do Cruzmaltino.

"É um cara incrível, além do profissional que é, claro que sempre cabe outros pontos de vista, mas além da competência que eu vejo nele, creio que o Zé Ricardo é o cara certo para estar neste momento no clube. Durante todo o começo do ano, com as dificuldades internas que o Vasco teve, conduziu de uma forma muito honrosa, segurando e blindando algumas informações", afirmou em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos".

O jogador, de 33 anos, relembrou a pressão sofrida pelo técnico e exaltou a postura de nunca ter direcionado ao grupo algumas questões. O goleiro ainda afirmou que Zé Ricardo assumiu erros que eram de jogadores da equipe carioca.

"A gente sente que mesmo com muitas críticas pesadas que ele recebe, ele nunca deixou isso passar para gente, mas eu já vi outros profissionais que em uma situação como essa, acaba atirando para outro lado. Ele foi pressionado por algumas críticas que deveriam ser para a gente e ele nunca mudou a postura em relação ao grupo", disse.