Nenê marcou dois gols na vitória do Vasco contra o Brusque - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 01/06/2022 19:55

Rio - O meio-campista Nenê está próximo de bater uma marca importante com a camisa do Vasco da Gama. Com 98 participações em gols, o jogador está próximo de alcançar Romário, que participou de 100 gols no século. Em entrevista à "TNT Sports Brasil", Nenê comentou sobre o assunto.

"Sinistro, né? 98 participações em gol, somente dois atrás do Romário (no século). Quem sou eu, né? Tantos jogadores incríveis que passaram pelo Vasco e sou fã de muitos. Poder participar da história do clube que eu amo e estar perto de um dos maiores ídolos da história do nosso futebol realmente é uma honra muito grande pra mim. E quem sabe no clássico na quinta eu possa chegar nas 100 participações.", disse, antes de completar:

"Sou meia, minha função é dar passe de gol, às vezes acostumo mal, né? Faço "mais gols do que deveria" na minha posição. Mas a minha função é dar assistência. Ainda mais na minha idade, né? Não preciso mais fazer gol pra demonstrar que tô bem. Não tem nada disso, não tenho que mostrar nada pra ninguém, já tenho 40 anos. (risos)", comentou Nenê.

Ainda na entrevista, o meio-campista falou sobre o próximo confronto do Vasco da Gama, contra o Grêmio, na quinta-feira (02), às 20h (horário de Brasília), em São Januário.

"Tenho nem o que falar (à torcida), só agradecer mesmo pra que eles continuem fazendo o que têm feito, ambiente sensacional, caldeirão fervendo, nos apoiando, nos empurrando, dando aquela pressão pros adversários. Quinta vai ser um jogo muito importante pra gente, rival direto, então vamos precisar de vocês mais do que nunca e vamos dar a vida por vocês pra conquistar esses três pontos", finalizou Nenê