Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 02/06/2022 19:07

O Vasco está escalado para pegar o Grêmio, nesta quinta-feira, às 20h, em São Januário, pela décima rodada da Série B. Para este duelo, o técnico Zé Ricardo optou por realizar mudança no time titular, mais precisamente no setor ofensivo.

O treinador vascaíno escolheu tirar Raniel, que vinha sendo titular na temporada, e colocou Getúlio, que vem fazendo boas exibições. A equipe que vai a campo para tentar vencer o Tricolor gaúcho é: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Conceição e Edimar, Yuri, Andrey e Nenê, Figueiredo, Pec e Getúlio.

Com 17 pontos e na segunda colocação da Série B, o Vasco precisa vencer para continuar na cola do Cruzeiro, líder com 22 no começo da décima rodada.