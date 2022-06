Talles Magno posa com estátua de Roberto Dinamite - Foto: Reprodução/Vasco

Publicado 02/06/2022 21:02 | Atualizado 02/06/2022 21:12

Rio - O atacante Talles Magno, do New York City, dos Estados Unidos, aproveitou o período de folga da MLS (Major League Soccer) para visitar o Rio de Janeiro e assistir ao jogo do Vasco contra o Grêmio, nesta quinta-feira (2), pelo Brasileirão da Série B, em São Januário. Revelado pelo Cruz-Maltino, o jogador de 19 anos foi negociado no ano passado com o clube americano.

Além disso, Talles aproveitou para tirar fotos com a estátua do ídolo cruz-maltino, Roberto Dinamite, que foi inaugurada em abril. A saída do atacante foi movida por R$ 42 milhões na época para o Vasco. Além disso, o valor ainda pode aumentar por conta de metas atingidas pelo atleta.

Em sua primeira passagem pelo New York City, Talles Magno conquistou a MLS (Major League Soccer) no ano passado, quando marcou um gol nas semifinais. Em maio, o atacante foi eleito o melhor jogador da Champions da Concacaf.