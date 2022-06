Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 03/06/2022 09:30

Rio - Ao final da décima partida pela Série B, o Vasco permaneceu invicto e irá seguir no G-4 independente do que acontecer na rodada, porém, não conseguiu vencer o Grêmio, em São Januário. Apesar do término da sequência de vitórias em casa, Zé Ricardo elogiou o rendimento dos seus comandados e afirmou que se houvesse um vencedor no duelo o mais justo teria sido um resultado positivo cruzmaltino.

"Duas camisas muito pesadas. E o Vasco fez uma boa partida, no meu modo de ver. Se tivesse que ter um vencedor, o Vasco seria o merecedor. Enaltecer a nossa partida. Estamos trilhando um caminho e tem coisas boas pela frente", afirmou.

A melhor oportunidade do Vasco na partida aconteceu no fim do confronto. O atacante Carlos Palacios, de 21 anos, finalizou uma bola no travessão. Após o lance, o chileno se emocionou. Zé Ricardo comentou o lance e apoiou o jovem jogador.

"Um pecado. Ele vem se dedicando bastante. Todos sabem que ele é mais introvertido. Estamos tentando abraça-lo para que ele possa render o máximo possível como atleta e se sentir bem como pessoa. Mostrou a qualidade que tem. Acertou o travessão, e um pouco antes acertou um bonito chute que o Breno pegou. Ele merecia o gol. Falei para ele levantar a cabeça porque outras oportunidades vão surgir. Se a torcida nos aplaudiu com o empate, imagina se ele tivesse feito o gol", disse.