Palacios no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 03/06/2022 11:51

Contratação mais cara do Vasco para a Série B (cerca de R$ 9 milhões), Carlos Palacios chegou perto de marcar o primeiro gol, mas parou no travessão, no último minuto de jogo do empate em 0 a 0 com o Grêmio. Não aguentou e chorou na saída de campo, sendo consolado pelos companheiros. Pressionado para se firmar na carreira, o jovem de 21 anos explicou a reação.

"Fiquei muito triste pelo que aconteceu no fim do jogo. Acho que eram três pontos importantes para a gente e infelizmente eu errei no último lance", afirmou Palacios na zona mista após o jogo.

Além da bola da trave, em boa jogada individual, o atacante chileno distribuiu o jogo com bons passes e também deu outro belo chute, de fora da área, que o goleiro do Grêmio defendeu. Mesmo sem fazer o gol no fim, Palacios teve boa atuação e recebeu elogios do técnico Zé Ricardo, que admitiu um trabalho especial com o jovem.

"Um pecado (a bola bater no travessão). Ele vem se dedicando bastante. Todos sabem que é mais introvertido. Estamos tentando abraçá-lo para que possa render o máximo possível como atleta e se sentir bem como pessoa. Mostrou a qualidade que tem. Ele merecia o gol. Falei para ele levantar a cabeça porque outras oportunidades vão surgir", explicou o treinador.



Entretanto, essa oportunidade não será na próxima rodada da Série B. Ao receber o terceiro cartão amarelo, Palacios está suspenso e fica fora do confronto com o Náutico, na terça-feira em Recife.