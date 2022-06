Quintero disputa a bola com o adversário - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 03/06/2022 13:56

Rio - Vasco e Grêmio ficaram no empate em 0 a 0 na noite da última quinta-feira, em São Januário, pela décima rodada da Série B, em duelo marcado por muitos cartões amarelos para o Gigante da Colina. Foram cinco no total para a equipe do Vasco, que chegou a reclamar com o árbitro Luiz Flávio de Oliveira por considerarem certo exagero. Isso acabou prejudicando o técnico Zé Ricardo, que perdeu duas peças importantes para o compromisso da próxima terça-feira (7), com o Náutico, nos Aflitos.

Zagueiro titular, Quintero recebeu o terceiro amarelo e não formará dupla com Anderson Conceição no duelo diante do Timbu. Outro que também será ausência é o meia chileno Carlos Palacios, que foi advertido por reclamação já nos últimos minutos da partida contra o Grêmio.

Para as vagas disponíveis, Zé Ricardo deve promover a entrada de Danilo Boza no time titular. O zagueiro foi apresentado no mês passado e ainda não estreou. Já Palacios deve ceder lugar na lista de relacionados ao jovem Vitinho, que não atua desde a estreia na competição.