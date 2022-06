Rede véu de noiva no Estádio do Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 03/06/2022 19:09 | Atualizado 03/06/2022 19:20

Rio - Com grandes públicos em São Januário ao longo da Série B, o Vasco mandará sua partida contra o Cruzeiro, no próximo dia 12, no Maracanã. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal "Jogada 10" e confirmada pelo Cruzmaltino no início da noite desta sexta-feira.

O Vasco viu com bons olhos uma mudança para o Maracanã, uma vez que os ingressos para os jogos em São Januário tem se esgotado rapidamente. O clube acredita que terá facilidade para lotar o Maracanã e assim, além de dar oportunidade que mais torcedores estejam no estádio, pode obter uma renda maior.

Jogar contra o Cruzeiro no Maracanã e receber um grande público pode ser importante para os planos do Vasco no futuro. O Cruzmaltino já deixou claro seu desejo de mandar jogos com grande apelo no local e que tem interesse em participar da administração do estádio.