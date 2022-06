Técnico Zé Ricardo tenta lidar com pressão no Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 04/06/2022 15:58

Rio - O lateral Edimar analisou a boa campanha do Vasco na Série B do Brasileirão. Em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos", o jogador ressaltou a importância do técnico Zé Ricardo no bom desempenho do time ao longo do torneio.

"Acho que um dos grandes sucessos do Vasco nessa arrancada passa muito pelo Zé Ricardo. E eu não preciso puxar sardinha, porque eu já não tenho mais idade pra isso, mas, assim, a gente trabalha muito árduo. As vezes quem está fora não percebe, mas a gente trabalha muito a questão técnica, tática, bola parada... As vezes chega até a ser desgastante, mas é necessário. Então acho que um dos motivos do sucesso nosso tem sido o treinamento e fato do Zé Ricardo ser um cara que cobra muito a gente, para que possamos fazer as coisas da maneira correta", disse Edimar.

Sob o comando de Zé Ricardo, o Vasco ocupa atualmente a terceira colocação na Série B, com 18 pontos. O sistema defensivo, do qual Edimar faz parte, tem sido uma peça forte do time e sofreu apenas três gols ao longo de dez rodadas na competição.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, contra o Náutico, nos Aflitos.