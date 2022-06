Thiago Rodrigues foi contratado pelo Vasco no início da temporada e já é um dos destaques da equipe comandada por Zé Ricardo - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 04/06/2022 13:49

Rio - Um dos destaques do Vasco nesta temporada, o goleiro Thiago Rodrigues completou, no empate em 0 a 0 com o Grêmio, na última quinta-feira, 500 minutos sem sofrer gols. Em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos", o jogador vibrou com o bom momento defensivo da equipe.

"Bastante tempo. Nós somos felizes por estarmos aí alcançando essa marca. Sabemos que não é fácil para alcançá-la. É fruto de muito trabalho e dedicação. Esperamos aí, poder cada vez mais, nos jogos, honrar a camisa do Vasco", afirmou Thiago.

Ao longo de dez rodadas na Série B, a defesa do Vasco foi vazada em apenas três oportunidades. Thiago não sofreu gols em sete desses dez jogos.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, contra o Náutico, nos Aflitos. Atualmente, o Cruzmaltino ocupa a terceira colocação, com 18 pontos.