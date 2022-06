Edmundo - Foto: Reprodução/Band

EdmundoFoto: Reprodução/Band

Publicado 04/06/2022 19:58

Rio - O bom início de Série B do Vasco ainda não foi suficiente para convencer Edmundo. Em evento neste sábado, o Animal disse que acredita que o Cruzmaltino irá sofrer para garantir sua volta à elite do futebol brasileiro.

“O Vasco é o único invicto entre os 40 times da Série A e Série B, está em terceiro, mas poderia estar entregando um pouco mais na parte técnica. O Vasco contra o Bahia ganhou e o Danilo Fernandes perguntou se tinham ganho o Mundial, mas é justo, é um time que vem sofrendo. Um gigante como o Vasco não pode passar mais de um ano na Série B, e não deveria nem cair falando a verdade. Mas caiu e tem que subir através do campo. Hoje, com o coração apertado, eu não tenho certeza se esse time do Vasco irá subir porque tem muita concorrência”, afirmou.

Atualmente, o Vasco ocupa atualmente a terceira colocação na Série B, com 18 pontos. O Cruzmaltino volta a campo na próxima terça, às 19h, contra o Náutico, nos Aflitos.