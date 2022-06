Zé Ricardo - Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Torcedor fanático do Vasco, o ator Bruno Mazzeo fez duras críticas ao técnico Zé Ricardo, que pediu demissão do clube na manhã deste domingo para aceitar uma proposta do Japão. Em sua conta no Instagram, o filho de Chico Anysio disse que o treinador mostrou "descomprometimento" e definiu seu trabalho como "medíocre", apesar de a equipe estar no G4 da Série B.

Bruno Mazzeo é torcedor do Vasco da Gama Reprodução "Como na primeira passagem há alguns anos, mostrou total descomprometimento. Se é por falta de adeus, tchau!", escreveu Mazzeo.

“Independente do G4, continuo achando o trabalho do ZR bem medíocre. Não conseguiu dar um bom padrão de jogo ao time em 6 meses. Só estamos nessa posição porque os jogadores, ao contrário dos bunda moles do ano passado, são homens e mostram comprometimento”, completou.

Zé Ricardo deixa o Vasco na quarta colocação da Série B do Brasileirão, com 18 pontos. O Cruzmaltino volta a campo na próxima terça, contra o Náutico, nos Aflitos.