Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de Nenê - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de NenêRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 05/06/2022 14:02

André Jardine Lucas Figueiredo/CBF Rio - Após ser pego de surpresa com o pedido de demissão de Zé Ricardo, que está a caminho do futebol japonês, o Vasco começa a mapear no mercado em busca de nomes que possam assumir o time. Segundo o jornalista Fábio Azevedo, André Jardine, campeão olímpico com o Brasil em Tóquio, agrada à 777 Partners.

Desde fevereiro, André comanda o Atlético San Luis, do México, e tem agradado aos torcedores. Ele conseguiu pela primeira vez na história classificar o clube para as quartas de final do Campeonato Mexicano.



Além do time olímpico e do San Luis, Jardine também comandou o São Paulo. Nas categorias de base, além do clube paulista, passou por Grêmio e Internacional.