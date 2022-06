Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Jorge Salgado, presidente do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 06/06/2022 12:44

Rio - Em busca de um novo treinador para assumir a vaga de Zé Ricardo, o Vasco já teria iniciado as conversas com um nome. Trata-se de Umberto Louzer, de 42 anos, que deixou o comando do Atlético-GO no último dia 15. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos!", o técnico é atualmente o principal alvo do clube.

Umberto Louzer Divulgação / Atlético-GO

O Cruzmaltino já teria inclusive iniciado as conversas e as partes podem caminhar para um acerto ainda nesta segunda. Além de dirigir o Dragão, Umberto Louzer passou por Sport, Coritiba e teve na Chapecoense o seu melhor momento na Série B, quando foi campeão do torneio em 2020.

Umberto Louzer contaria com a aprovação de Nenê, um dos principais líderes do grupo do Vasco. Os dois atuaram juntos nos tempos em que o Vovô da Colina defendeu o Paulista no começo dos anos 2000.