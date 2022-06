Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 06/06/2022 09:54

Rio - Após a saída de Zé Ricardo, que deixou o Vasco para assumir uma equipe do futebol japonês, o Cruzmaltino está em busca de um novo treinador. Apesar de nenhum nome já ter sido colocado como prioridade do clube carioca, o perfil do novo comandante foi definido. O Vasco vai em busca de nomes consolidados e uma aposta está descartada. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Uma das dúvidas que o Vasco, que trabalha ao lado da 777 Partners para definir o novo nome é se o futuro treinador será alguém contratado somente até o fim da temporada, ou se o clube irá buscar alguém que já faça parte do planejamento do ano que vem.

Zé Ricardo deixou o Cruzmaltino na terceira colocação da Série B. A equipe carioca é a única invicta da competição com quatro vitórias e seis empates no torneio. O Vasco volta aos gramados nesta terça-feira contra o Náutico, no Recife.