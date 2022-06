Estádio do Arruda - Foto: Rafael Melo/SCFC

Rio - O Náutico solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança no local da partida contra o Vasco, nesta terça-feira (7), às 19h, pela 11ª rodada do Brasileirão da Série B, para o estádio do Arruda. Após fazer uma vistoria nos Aflitos, o clube nordestino detectou que a drenagem do local não teria como escoar a água adequadamente diante do acúmulo vindo das fortes chuvas que atingiram o Recife nos últimos dias. A informação é do portal "GE".

De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, é concedido a liberação para alterar o local da partida, em decorrência das fortes chuvas, mesmo que em menos de 24h, como administra o Regulamento Geral de Competições.



Confira a nota do Náutico na íntegra:

Em decorrência das fortes chuvas que caem no Recife, o Náutico informa que o jogo de amanhã, contra o Vasco, pela Série B, será disputado no estádio do Arruda. O horário segue o mesmo: 19h.



Esta é uma decisão pensada exclusivamente no torcedor do Náutico, tendo em vista a dificuldade de locomoção para a Arena de Pernambuco, principalmente por conta do horário da partida.



Na sequência divulgaremos a nova setorização e a distribuição da nossa torcida no estádio".