Camisas de Raniel foram entregues a representantes do Oratório da Divina Providência e ao treinador Luciano SantiagoDivulgação/Vasco

Publicado 07/06/2022 11:40

Pernambucano, Raniel não viajou para enfrentar o Náutico, nesta terça-feira às 19h pela Série B, mas ainda assim se fez presente. Ele enviou duas camisas do Vasco para serem leiloadas e ajudar as vítimas das fortes chuvas nas últimas semanas em Recife.

As duas peças, assinadas pelo elenco, foram entregues ao Oratório da Divina Providência, projeto que fica localizado em Campina do Barreto. Foi no bairro da capital pernambucana que Raniel deu seus primeiros passos no futebol. O valor arrecado ajudará moradores da comunidade que sofreram com as enchentes.



"Tenho acompanhado de perto o drama de diversas famílias em Pernambuco por conta da chuva. Muita gente está sofrendo com as enchentes e precisa de ajuda. Como recifense que sou, não poderia ficar de braços cruzados, mesmo estando longe, e por isso tomei essa iniciativa. Espero que mais doações possam chegar e que todas as pessoas que sofreram com as chuvas possam ser ajudadas", afirmou Raniel ao site oficial do Vasco.



As camisas foram entregues na chegada da delegação do vascaína a Recife aos representantes do Oratório da Divina Providência e ao treinador Luciano Santiago, que comanda um projeto esportivo em Campina do Barreto.