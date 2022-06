Jorge Salgado - Daniel Ramalho/Vasco

Jorge SalgadoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 07/06/2022 14:39

Rio - O Vasco já definiu o perfil que deseja para o seu novo treinador. O Cruzmaltino que alguém acostumado a disputar a Série B e com histórico de conquistas da competição. Sem fazer ainda nenhum contato oficial com nenhum nome, o Cruzmaltino planeja anunciar o substituto de Zé Ricardo até o duelo contra o Cruzeiro, que acontecer no próximo domingo, em São Januário.

Dois técnicos largam na frente: Umberto Louzer, ex-treinador do Atlético-GO, campeão da Série B pela Chapecoense em 2020, e Enderson Moreira, atual campeão da competição pelo Botafogo, mas que também já levantou a taça pelo Goiás e pelo América-MG. No entanto, o Cruzmaltino ainda não fez nenhuma proposta oficial a nenhum treinador.

Zé Ricardo deixou o Vasco no último fim de semana após receber uma proposta do futebol japonês. Apesar de ter o seu trabalho questionado por alguns torcedores, o comandante teve campanha invicta na competição e manteve o Cruzmaltino no G-4.