Enderson Moreira foi desligado do comando do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/06/2022 13:57

Rio - O Vasco ainda não definiu quem será o substituto de Zé Ricardo, que pediu demissão do clube para trabalhar no Japão. Durante live no canal "Atenção, Vascaínos", o ex-meia Bismarck defendeu que o escolhido seja o técnico Enderson Moreira, que fez um bom trabalho no Botafogo na última temporada.

"Eu daria a minha opinião de contratar o que era do Botafogo. Porque eu acho que, ano passado, ele pegou a equipe do Botafogo, o Enderson, e deu um padrão de jogo ao time do Botafogo que antes não estava tendo. Então eu espero que o treinador que vier possa fazer com que o Vasco permaneça no G4. E eu acho que a decisão do Zé Ricardo foi uma decisão muito pessoal, porque acho que ele também ficou com receio do que aconteceu com o próprio treinador do Botafogo, que quando a SAF assumiu tiraram do cargo", disse o ex-jogador.

Ainda sem treinador, o Vasco volta a campo nesta terça-feira. O Cruzmaltino encara o Náutico, às 18h, no Arruda.