Time do Vasco se perfilou sozinho antes de jogo contra o Náutico - Reprodução

Publicado 07/06/2022 19:26 | Atualizado 07/06/2022 19:27

Rio - A partida entre Vasco e Náutico, marcada para 19h desta terça-feira, no Estádio do Arruda, teve seu início atrasado por um motivo inusitado. A equipe pernambucana não conseguiu entrar em campo no horário marcado por estar sem seus uniformes.

Até o momento em que a bola deveria rolar, o Náutico ainda não havia recebido seu uniforme, que foi transportado dos Aflitos até o Arruda. Por esse motivo, o Vasco se perfilou sozinho para execução do hino antes da partida.

Curiosamente, o modelo da vestimenta é novo e faz sua estreia nesta terça. O Náutico só conseguiu ir a campo às 19h13 e a bola rolou às 19h15.