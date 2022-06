Torcida do Vasco compareceu em grande número nos últimos jogos em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 08/06/2022 12:50

A aposta deu certo e o Vasco terá seu recorde de público na temporada neste domingo, às 16h contra o Cruzeiro, no Maracanã. O clube informou que todos os 65 mil ingressos estão esgotados para o duelo com o líder da Série B.



Devido aos bons públicos nas últimas três partidas em casa, com São Januário lotado, a diretoria vascaína decidiu colocar o confronto direito contra os mineiros no Maracanã. O clube fez campanha para colocar 60 mil pessoas no estádio e a torcida, mais uma vez, se mobilizou e superou a meta.



Os ingressos estão esgotados - inclusive os quatro mil para os visitantes - quatro dias antes do duelo, que pode representar a diminuição da vantagem para o líder da Série B, que atualmente é de quatro pontos. Mas o Cruzeiro ainda joga na atual rodada, nesta quarta-feira contra o CRB.



O Vasco vem de vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Náutico e assumiu provisoriamente a segunda colocação da tabela. Como Bahia e Sport se enfrentam nesta quarta-feira, um empate garante o Gigante da Colina na vice liderança até a rodada de domingo.