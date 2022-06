Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 07/06/2022 22:41

A vitória do Vasco sobre o Náutico, por 3 a 1, foi especial para um jogador vascaíno: Andrey Santos. Com 18 anos e sendo considerado joia da base, o garoto conseguiu fazer o primeiro gol pelo time profissional. Após a partida, o jogador não escondeu a alegria do feito.

"A base é muito forte, como a própria torcida diz. Com certeza vem mais frutos, como deu comigo, Gabriel Pec, Figueiredo e Riquelme. Se Deus quiser vamos continuar assim e buscar o nosso acesso que é o objetivo principal. Muito feliz de marcar o primeiro gol com essa camisa."

Andrey, entretanto, será desfalque na partida contra o Cruzeiro, no domingo, no Maracanã. O volante estará a serviço da seleção brasileira sub-20. O jovem, de apenas 18 anos, falou sobre a ótima fase no Vasco, sendo titular absoluto.

"É um momento incrível, estou realizando um sonho de estar me firmando como titular e sendo convocado para a Seleção Sub-20. Agora vou para a Seleção, mas sei que tenho bons companheiros para fazer um ótimo jogo contra o Cruzeiro com a festa da nossa torcida."