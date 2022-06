Andrey Santos comemora seu primeiro gol pelo time profissional do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 08/06/2022 13:25

Rio - Na noite da última terça-feira (7), no Arruda, em Pernambuco, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Náutico pelo placar de 3 a 2. O duelo marcou grande participação de joias das categorias de base e um dia especial para uma delas.

Trata-se do volante Andrey Santos, de apenas 18 anos, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco na equipe profissional. Aos 41 minutos da primeira etapa, o meio-campista carregou a bola desde o campo de defesa, invadiu a área em belíssima tabela com Nenê e finalizou no ângulo direito do goleiro Lucas Perri.

Andrey é considerado um dos maiores ativos das categorias de base do Gigante da Colina e completou 18 anos no último mês. O jogador detém o posto de atleta mais jovem a vestir a camisa do clube, quando estreou aos 16 anos pelo time principal em partida contra o Volta Redonda, no Cariocão 2021.

Convocado por Ramon Menezes para torneio quadrangular da seleção brasileira sub-20, no Espírito Santo, Andrey Santos será desfalque no Vasco para o duelo com o Cruzeiro, no Maracanã, no próximo domingo (12).