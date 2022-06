Duelo entre Vasco da Gama e Bayern World Squad - Vitor Brugger/Divulgação

Duelo entre Vasco da Gama e Bayern World SquadVitor Brugger/Divulgação

Publicado 08/06/2022 14:32

Rio - A equipe Sub-20 do Vasco da Gama teve um desafio diferente do habitual. Na manhã desta quarta-feira (08), os Meninos da Colina venceram a equipe mundial do Bayern Munique, da Alemanha, por 3 a 1. O 'Bayern World Squad' é um programa voltado para jovens com potêncial, e que desejam atuar profissionalmente. Para o confronto, o clube alemão selecionou 20 atletas de 17 nacionalidades diferentes.

O confronto aconteceu no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Paixão (2) e Wendell marcaram os gols da equipe Cruzmaltino. O mexicano Chiva descontou pelo lado do Bayern World Squad.

A preparação da equipe mundial do Bayern Munique para o duelo com o Vasco aconteceu no CT Ninho do Urubu, local onde o Flamengo realiza seus treinamentos. Zé Roberto, ex-jogador do clube alemão, visitou o local e fez um discurso motivacional para os jogadores.

O próximo compromisso do elenco Sub-20 do Vasco da Gama será no sábado (11), contra o Bangu, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita. O confronto será válido pela ida das quartas de final do Campeonato Carioca da categoria.