Jorge Salgado, presidente do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/06/2022 15:43

Rio - Apesar de ter esgotado rapidamente os 65 mil ingressos para o duelo com o Cruzeiro, neste domingo, às 16h, no Maracanã, o Vasco está incomodado com os bastidores e com o valor do aluguel do estádio. Ao contrário de jogos anteriores, quando o aluguel foi de R$ 90 mil, o Cruzmaltino terá de pagar R$ 250 mil dessa vez, além da taxa de R$ 130 mil por ressarcimento de custos, como água e energia. Segundo o "GE", o clube tenta reduzir os custos.

De acordo com o site, o Vasco recebeu a cobrança com estranheza e indignação, uma vez que Flamengo e Fluminense, dois dos atuais administradores, permanecem pagando R$ 90 mil por partida. O Vasco, por sua vez, entende que deveriam ser seguidas as mesmas regras, assim como ocorreu no Campeonato Carioca, quando mandou um jogo da semifinal diante do Flamengo e pagou R$ 90 mil, além da taxa de ressarcimento de R$ 75 mil. Além disso, em 2019, ano em que foi assinado o contrato de cessão do estádio a Flamengo e Fluminense, foi decidido que caso Vasco e Botafogo quisessem jogar no Maracanã, teriam de pagar os mesmos R$ 90 mil.

O portal apurou que um dos motivos da elevação do custo para atuar no estádio foi o fato de o Consórcio não querer aumentar o número de jogos do Maracanã, que tem recebido todas as partidas com mandos de Flamengo e Fluminense. Por isso, o esperado é que aumentando esse valor, afaste a procura de outros clubes interessados em jogar no estádio.

O Vasco, por sua parte, tenta diminuir o valor e acionou as autoridades. A reconsideração dos valores foi pedida pela primeira vez na última sexta-feira e foi negada. Portanto, o clube apresentou um novo ofício nesta quarta com questionamentos e aguarda o movimento dos bastidores. O documento foi assinado pelo presidente Jorge Salgado e enviado ao Consórcio, com cópias para Rodolfo Landim e Mário Bittencourt, presidentes de Flamengo e Fluminense, respectivamente, além do governo do Rio de Janeiro. A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) também está tentando ajudar, mas até o momento o Vasco não teve retorno.